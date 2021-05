Od 1 czerwca zmiany duże zmiany czekają kierowców i pieszych

Zgodnie z nowelizacją przepisów Prawa o ruchu drogowym, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w połowie marca tego roku, piesi zyskają dodatkowe przywileje, natomiast kierowcy będą musieli jeździć bardziej uważnie i zdecydowanie wolniej.

Od 1 czerwca pieszy zyska pierwszeństwo przed pojazdem już w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych. Oznacza to, że kierowca widząc pieszego zbliżającego się do krawężnika będzie musiał go przepuścić, chodzi o prowadzących autobus, samochód, motocykl, czy rower.