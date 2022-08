Oczekiwana zmiana miejsc. Alexis Sánchez za Henricha Mchitarjana

Saga transferowa z udziałem Alexisa Sáncheza dobiegła końca. W niedzielę Chilijczyk został sfotografowany, gdy pozował do selfie w koszulce Manchesteru United z numerem siedem. Przed Old Trafford pojawił się już nawet sprzedawca pamiątek oferujący szaliki z podobizną 29-latka i napisem „United & Chile”. W poniedziałek wieczorem klub oficjalnie potwierdził transakcję.

- Jestem podekscytowany, dołączyłem do największego klubu na świecie. W Arsenalu spędziłem wspaniałe trzy i pół roku. Z Londynu wywiozłem same pozytywne wspomnienia związane z klubem i kibicami. Ale nie mogłem odmówić propozycji gry w tak historycznym miejscu jak Old Trafford, do tego pod okiem Jose Mourinho. Zostałem pierwszym Chilijczykiem, który zagra w United. Chcę pokazać kibicom, że klub podjął dobrą decyzję - cieszył się Sanchez.