Ocieplenie klimatu. Luksusowy styl życia najbogatszych odpowiada za ogromne emisje dwutlenku węgla

Zgodnie z paryskimi celami klimatycznymi, każdy człowiek na Ziemi powinien do 2030 r. zredukować średnią emisję dwutlenku węgla do 2,3 tony rocznie, czyli powinien emitować o połowę mniej niż obecnie. Jeśli jednak obecne trendy konsumpcji się utrzymają, to w 2030 roku 1 proc. najbogatszych mieszkańców Ziemi będzie emitował rocznie nawet 70 ton na osobę - donosi w piątek brytyjski serwis internetowy dziennika "The Guardian" powołując się na najnowszą pracę ekspertów z Oxfam.

Naukowcy wyliczyli zarazem, że 50 proc. najbiedniejszych mieszkańców globu będzie emitowało w 2030 roku zaledwie tonę dwutlenku węgla rocznie na osobę (zatem znacznie poniżej średniego celu zapisanego w porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatu). Uczeni wzywają rządy do „ograniczenia luksusowego zużycia węgla” przez prywatne odrzutowce i jachty czy podróże kosmiczne.

Według badaczy najbogatszy 1 proc. mieszkańców Ziemi to populacja mniejsza niż Niemcy, ale poprzez luksusowy styl życia będzie odpowiadać w 2030 r. za aż 16 proc. całkowitych emisji do atmosfery.