Ochrona w czasach pandemii: specjaliści z gadżetami zastępują emerytów z latarkami

Sytuacja pandemiczna przyspieszyła korzystanie m.in. ze sztucznej inteligen-cji. Czy to prawda, że na niektórych parkingach montuje się już urządzenia, które rozpoznają, czy do auta podchodzi właściciel, czy obcy?

Racja. Dziś sama kamera, która tylko przesyła obraz, to za mało. Dla wyższego poziomu bezpieczeństwa wprowadza się inteligentne rozwiązania. Program, który instalujemy w naszym systemie, pozwala identyfikować człowieka, który podchodzi do danego samochodu. Program sam się uczy: jeżeli do samochodu dwa razy podszedł ten sam człowiek, to system zapamiętuje zarówno tego człowieka, jak i samochód. Zatem jeżeli podejdzie on czwarty, piąty i kolejny raz, i robi to codziennie, to system nie zareaguje, bo uzna, że to właściciel. Ale jeżeli do samochodu podejdzie ktoś inny, to system od razu rozpozna, że to nie jest właściciel. W tym momencie natychmiast włącza alarm, a pracownik, który ob-sługuje centrum monitoringu reaguje, starając się sytuację wyjaśnić.