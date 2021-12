Ochojska na granicy. Straż Graniczna o zachowaniu europosłanki KO

Janina Ochojska wraz z innymi europosłami przyjechała w środę na tereny przy granicy z Białorusią. Media informowały, że politycy nie zostali wpuszczeni do Białowieży.

W czwartek do wczorajszych wydarzeń odnosi się za pośrednictwem mediów społecznościowych Straż Graniczna. We wpisie zamieszczonym na Twitterze poinformowano, że ok. 22 do Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie wpłynęły anonimowe pełnomocnictwa dotyczące trzech nieznanych cudzoziemców. Godzinę później funkcjonariusze SG dostali zgłoszenie od anonimowej osoby o trzech nielegalnych imigrantach z granicy.

„Na miejscu, oprócz cudzoziemców, była duża grupa dziennikarzy z kamerami oraz europosłanka Janina Ochojska. Funkcjonariusze SG zidentyfikowali na miejscu kilka samochodów, którymi przyjechali świadkowie podejmowanych czynności” – relacjonuje Straż Graniczna. Z przekazanych przez nią informacji wynika, że cudzoziemcy wyglądali na wypoczętych, byli czyści, ubrani w nową odzież, posiadali przy sobie czyste, białe kartki z napisem w języku angielskim: „prosimy o azyl w Polsce”. Nie mieli jednak przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość.