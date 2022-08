Oceny Legii Warszawa za blamaż z Wisłą Płock: Czerwona niedziela Astiza, czarna Wojskowych

Oceny w skali 1-10

Arkadiusz Malarz (4)

W ubiegłym sezonie nie raz ratował Legię przed porażkami. Tym razem stan drużyny jest na tyle ciężki, że tutaj nie pomoże nawet reanimacja. Co można powiedzieć o gościu, który prezentował się gorzej od krytykowanego wszem i wobec Thomasa Daehne i wpuścił trzy gole więcej od niego? Na pewno nic dobrego. Choć przy trafieniach z rzutu karnego oraz rzutu wolnego nie miał wiele do powiedzenia, to w pozostałych dwóch sytuacjach mógł zachować się lepiej.

Mateusz Hołownia (2)

To co udało się z Sosnowcem niekoniecznie musiało udać się z Wisłą Płock. Ustawienie go naprzeciwko Mateusza Szwocha oraz ofensywnie nastawionego w ekipie Nafciarzy Alana Urygi nie było najlepszym pomysłem - jego stroną w pierwszej połowie toczyło się sporo ataków gości. Nie miał w defensywie pomocy ze strony Hamalainena, a i Wieteska nie rozgrywał dobrego meczu. W konsekwencji na jego tle dobrze prezentował się nawet Nico Varela.