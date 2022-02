Ocalały z płonącego greckiego promu do ratownika: Powiedz mi, że żyję

Odnaleziono kolejnego z zaginionych pasażerów greckiego promu Olympia, na pokładzie którego wybuchł pożar.

To 21-letni Białorusin, kierowca ciężarówki, którego pierwsze słowa po znalezieniu brzmiały: Powiedz mi, że żyję. Znaleziono go wśród zgliszczy jednej z ładowni promu. Uratowany mężczyzna był w dobrym stanie, opowiadał o głosach pod pokładem, co może sugerować, że wśród dziesięciu poszukiwanych pasażerów mogą być jeszcze żywi.

Ukraiński kierowca jest drugim z poszukiwanych pasażerów. W niedzielę ratownicy odnaleźli innego mężczyznę. Uważa się, że wszyscy zaginieni to kierowcy ciężarówek z Bułgarii, Białorusi, Grecji i Turcji. Olympia opuścił Igoumenitsę w Grecji i kierował się do Brindisi, kiedy na pokładzie samochodowym wybuchł pożar. Jednostka była wtedy na północny wschód od greckiej wyspy Ereikousa. Na pokładzie było 241 pasażerów i 51 członków załogi.

Większość osób uratowano i odstawiono na Korfu. Przyczyna pożaru jest badana przez specjalistów. Pożar Olympii został już opanowany, trwa przeszukiwanie pomieszczeń, potem statek zostanie odholowany w bezpieczne miejsce, donosi Reuters, powołując się na greckiego ministra żeglugi Giannisa Plakiotakisa.

10 osób wciąż uznaje się za zaginionych. Poszukiwania trwają, choć szansa znalezienie żywych maleje z każdą godziną.