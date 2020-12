Obrzucił policjantów jajkami, a w mieszkaniu miał zawekowane narkotyki. Uciążliwy sąsiad trafił do aresztu

O sprawie informuje Onet. Uciążliwy lokator od pewnego czasu zatruwał życie sąsiadom, a proszony o właściwe zachowanie, odpowiadał wyzwiskami i złośliwie podkręcał muzykę. Gdy cierpliwość mieszkańców bloku wyczerpała się i wezwali policję, uciążliwy lokator nie otworzył funkcjonariuszom, ale zgasił światło i przyciszył muzykę.

Wobec powyższego mundurowi postanowili poudawać, że opuszczają budynek. Kiedy wychodzili z klatki schodowej przed ich nogami rozbiły się dwa jajka, które wypadły z balkonu awanturnika – mówi w Onecie podkom. Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Warszawa II.

Policjanci obserwowali drzwi do mieszkania mężczyzny, a ten w końcu wyszedł na klatkę, by sprawdzić, czy sobie poszli. Wtedy został wylegitymowany, a ponieważ zachowywał się agresywnie, obezwładniono go i zakuto w kajdanki.

Jak podaje podkom. Koniuszy w Onecie, policjanci przeszukali lokal po tym, jak wyczuli w nim woń charakterystyczną dla marihuany. W mieszkaniu znajdowało się pomieszczenie wyposażone w akcesoria do uprawy konopi indyjskich, znaleziono też około 500 g suszu.