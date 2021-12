Obraźliwe słowa Frasyniuka o polskich żołnierzach. Jest akt oskarżenia

Warszawska Prokuratura Okręgowa skierowała 23 grudnia do wrocławskiego sądu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi – podaje portal tvp.info. Sprawa dotyczy obraźliwych słów, których użył Frasyniuk wobec polskich żołnierzy służących na granicy polsko-białoruskiej.

Znieważająca żołnierzy wypowiedź padła 22 sierpnia 2021 roku na antenie TVN24. Frasyniuk komentował sytuację cudzoziemców na granicy polsko-białoruskiej. Były opozycjonista nazwał polskich żołnierzy „śmieciami” i „watahą psów”.

– Słowo „żołnierz” jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział Frasyniuk. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost: to antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu – mówił.