Obraz Caravaggia „Narcyz przy źródle” na Zamku Królewskim. „Kolejny powód do świętowania” OPRAC.: Lidia Lemaniak

Obraz Caravaggia „Narcyz przy źródle” dołączył do wystawy „Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego” prezentowanej w Zamku Królewskim w Warszawie – To kolejny powód do świętowania. Przybył drugi obraz Caravaggia – powiedział dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski.