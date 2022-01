Obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19 dla medyków. W Niemczech zabraknie lekarzy i stomatologów?

Zgodnie z decyzją Bundestagu osoby pracujące w gabinetach lekarskich i dentystycznych muszą zostać zaszczepione przeciwko koronawirusowi lub mieć dokument potwierdzający przechorowanie Covid-19. „W internecie krążą listy lekarzy i dentystów, którzy odmawiają szczepień, ale niektóre z nich budzą wątpliwości” – dodaje MDR.

Władze uważają, że lekarze mają obowiązek przyjąć preparat na Covid-19 m.in. dlatego, że powinno to zapewnić świadczenie przez nich usług bez przerw, spowodowanych chorobą wynikającą z braku szczepienia. W razie choroby lekarz jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa. Jeśli pracownicy gabinetu lekarskiego nie są zaszczepieni, to pracodawca, czyli właściciel gabinetu, musi zgłosić to właściwemu wydziałowi zdrowia.

„Jeśli lekarz naruszy ten obowiązek, Stowarzyszenie Lekarzy Ubezpieczeń Zdrowotnych może wszcząć środki dyscyplinarne” – poinformował resort spraw społecznych. W konsekwencji może to nawet doprowadzić do zamknięcia gabinetu. „Jeżeli w przychodni pracują inni lekarze, którzy są zaszczepieni, możliwe byłoby przynajmniej częściowe utrzymanie działalności przychodni i objęcie pacjentów opieką przez zaszczepionych lekarzy” - dodało ministerstwo.