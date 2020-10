Obowiązkowe maseczki: gdzie trzeba je nosić? Jakie są wyjątki od reguły? Sprawdź, by nie dostać mandatu oraz nie narażać innych

Regularna dezynfekcja dłoni, zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1,5 metra) oraz zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych mają pomóc w wyhamowaniu tempa przyrostu zachorowań. Jest to ważne nie tylko ze względu na dobro poszczególnych jednostek, ale także wydolność całego systemu. Służba zdrowia już teraz ma problem z przyjmowaniem nowych pacjentów, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby ograniczyć wzrost liczby chorych.

Dla braku maseczki jest tylko jedno usprawiedliwienie - zaświadczenie lekarskie. Gen. insp. Jarosław Szymczyk zaznaczył jednak, że aby uchronić się przed mandatem, trzeba podobny dokument posiadać przy sobie. Szef policji wskazał, iż należy się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym dolegliwości bądź dysfunkcje, które uprawniają do niezasłaniania ust i nosa.

Zaledwie w ciągu tygodnia:

55 tysięcy osób otrzymało mandaty

200 tysięcy osób zostało pouczonych

14,6 tysięcy spraw skierowano do sądu

Mandat za brak maseczki: jak wysoki?

Mandat za brak maseczki wynosi obecnie 500 zł. Czy to najwyższa kara, jaka może nas spotkać? Niestety nie. Policja może skierować sprawę do sądu i sanepidu, a wtedy kara za niezastosowanie się do przepisów może wynieść od 5 do nawet 30 tysięcy zł.