Obowiązek szczepień dla służb mundurowych i nauczycieli. Rzecznik MZ: Nie od 1 marca

- To świadectwo tego, że raczej z tej piątej fali powoli schodzimy - ocenił.

- Na pewno będzie to wynik mniejszy niż w ubiegłym tygodniu - podkreślił. - Temu spadkowi towarzyszy również spadek zleceń w POZ. Mamy też spadek liczby wykonanych testów - zaznaczył.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował w Radiu Plus, że "zdecydowanie utrzymuje się tendencja spadkowa", jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Resort zdrowia o godz. 10.30 poda najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce.

Co ze szczepieniami dla służb mundurowych i nauczycieli?

Zapytany o decyzję w sprawie obowiązku szczepień dla służb mundurowych i nauczycieli Andrusiewicz zastrzegł, że nie będzie tej decyzji od 1 marca. "Ale nie jest tak, że jej nie będzie w ogóle" - zastrzegł.

Według rzecznika MZ, do 1 marca jest za mało czasu, żeby przedstawiciele tych grup zawodowych zdążyli się w pełni zaszczepić.

- W przypadku medyków mówimy o tym, że od 1 marca ten obowiązek będzie egzekwowany, to znaczy, że taka osoba będzie musiała być w pełni zaszczepiona. Więc, co logiczne, tego nie da się przeprowadzić w tak krótkim okresie czasu w stosunku do innych grup zawodowych - powiedział.