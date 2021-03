Obostrzenia w Wielkanoc 2021: Tylko pięcioro gości plus domownicy. "Na święta nikt nie będzie zdejmował obostrzeń" - rzecznik ministerstwa

Cezary Pazura zachęca do szczepień przeciwko COVID-19

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz nie ma wątpliwości: w najbliższe święta będziemy musieli spędzać tak, jak poprzednie święta w 2020 r. czyli z ograniczoną możliwością odwiedzin u bliskich czy przyjaciół. Zapowiedział to w poniedziałkowej rozmowie na antenie Radia Plus.

- Na pewno będą to jeszcze święta, które powinniśmy spędzić jedynie w gronie najbliższych osób. Jeżeli chcemy, żeby późna wiosna i wczesne lato były okresem, kiedy obostrzeń będzie coraz mniej, kiedy koronawirusa będzie coraz mniej, to te święta będziemy musieli spędzić jeszcze tak jak wcześniejsze święta Wielkiejnocy i ostatnie święta Bożego Narodzenia. Czyli plus pięć osób spoza gospodarstwa domowego. Na pewno na święta nikt nie będzie zdejmował obostrzeń w tym zakresie - powiedział Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.