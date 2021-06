Obostrzenia. W trakcie pandemii bardziej nam przeszkadzały maseczki niż zamknięte lokale gastronomiczne

Jak się okazuje zdecydowanie najwięcej badanych (48 proc.) wskazało na konieczność noszenia maseczek- wynika z dancyh zebranych przez GfK. Wiele wskazuje na to, że obowiązek ten pozostanie z nami jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy. Według najnowszych prognoz Ministerstwa Zdrowia maski w przestrzeniach zamkniętych będziemy nosić do końca wakacji, a być może znacznie dłużej. Termin w którym przestaną być one konieczne w dużej mierze zależeć będzie bowiem od stopnia zaszczepienia populacji.