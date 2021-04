Obostrzenia przedłużone do 25 kwietnia. Wyjątkiem otwarcie żłobków i przedszkoli. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Lockdown w Polsce 2021. Większość obostrzeń może z nami zostać aż do "majówki"

Lockdown w Polsce 2021 - do kiedy? Polacy z utęsknieniem czekają na informacje rządu o znoszeniu obostrzeń. Tymczasem nie mamy dobrych informacji. Jak podaje money.pl, rząd w tym tygodniu prawdopodobnie ogłosi kolejne przedłużenie większości restrykcji i to o dwa tygodnie. A to oznacza utrzymanie restrykcji aż do początku maja.