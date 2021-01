Obostrzenia po 17 stycznia 2021 przedłużone. 18 stycznia do szkół wracają dzieci z klas I-III

- Mamy do czynienia z otoczeniem, gdzie widać rozwijającą się pandemię, ale jednocześnie dosyć stabilną sytuację w Polsce. Jesteśmy w trakcie realizacji Narodowego Programu Szczepień, który wymaga od nas stabilności działania ws. służby zdrowia. System opieki zdrowotnej, w wypadku rozwoju pandemii, nie będzie mógł radzić sobie w dobrym tempie ze szczepieniem obywateli - powiedział szef resortu zdrowia.

- Mamy za sobą bardzo trudną decyzję. Ona jest podejmowana w warunkach ogromnej niepewności, dotyczącej dalszego rozwoju pandemii w Polsce. Mamy do czynienia z sytuacją, że wszędzie dookoła w Europie widzimy narastającą trzecią falę - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

- Ważąc wszystkie za i przeciw, opierając się na prognozach, doszliśmy do wniosku, że najbardziej nieśmiałym krokiem, który możemy wykonać, a który nie stanowi zagrożenia, jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach I-III. Zastanawialiśmy się nad tym od zeszłego tygodnia. Ta decyzja waży dwie rzeczy - ryzyko pandemiczne, ale i koszty tego, że dzieci najmłodsze nie chodzą do szkoły. Przeważyła opinia, że ryzyko napędzenia pandemii nie jest tak duże, natomiast szkody, związane z nieprzebywaniem dzieci w szkole, są nierównoważne - ogłosił minister zdrowia.

Wyniki kontroli w WUM

Minister zdrowia przedstawił też wyniki kontroli NFZ na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie zostali zaszczepieni celebryci, politycy i dziennikarze, poza kolejką.

- Osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością, były zgłaszane jako personel niemedyczny szpitala uniwersyteckiego. To wiedzieliśmy już wcześniej i to się potwierdziło. Co więcej, te osoby były zgłoszone 28 grudnia, czyli na dzień przed oficjalnym rozesłaniem przez NFZ wytycznych, które rzeczywiście dopuszczały możliwość szczepienia osób spoza ściśle zdefiniowanego personelu medycznego i niemedycznego, zatrudnionego w szpitalach. Ale wyjątki wskazane w piśmie miały dotyczyć bądź osób, które są rodziną medyków, bądź pacjentów szpitala - powiedział minister Niedzielski.