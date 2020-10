Obostrzenia od 17 października: Zmiana limitu miejsc w PKP Intercity. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany czekają na pasażerów pociągów

Od soboty 17 października 2020 r. w pociągach PKP Intercity jednocześnie zajętych może być co najwyżej 50 proc. miejsc siedzących. - Zmiana wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października służy temu, by pasażerowie mogli zajmować nie więcej niż co drugie miejsce siedzące, zachowując odstęp. Jednocześnie pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie posiadanej klasy wagonu, bez względu na miejsce wskazane na zakupionym bilecie - informuje PKP Intercity.

Zmiany dot. limitu miejsc w środkach transportu publicznego, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2020 r., obejmują wszystkie pociągi PKP Intercity.

Od soboty 17 października 2020 r. będzie mogło być w nich zajętych jednocześnie co najwyżej 50 proc. miejsc siedzących. - Obserwując zwiększone zainteresowanie połączeniami, przewoźnik będzie wzmacniał w miarę możliwości swoje pociągi dodatkowymi wagonami oraz dostosuje składy do bieżącego obłożenia w pociągach nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc - podaje przewoźnik.