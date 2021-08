Obostrzenia dla osób niezaszczepionych? Kaczyński: Państwo musi robić wszystko co możliwe, aby chronić swoich obywateli przed zarazą

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową zapytany o to czy osoby niezaszczepione mogą się spodziewać obostrzeń, przyznał, że tak. - Państwo musi robić wszystko co możliwe, aby chronić swoich obywateli przed zarazą. Nie można ulegać tym, którzy mają kłopot z analizą sytuacji i zbyt niski poziom empatii- stwierdził.

Z kolei zapytany o niechęć Polaków do szczepień przeciwko Covid-19 przyznał, że odmowa szczepienia "to nie jest kwestia wolności jednostki". Jak wyjaśnił, "osoby, które powołują się na wolność w kontekście szczepień, może nieświadomie, odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem". - To skrajny egoizm. Granicą wolności są prawa innych ludzi. Nie wolno innych narażać na pozbawienie zdrowia czy życia- mówił.