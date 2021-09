Obostrzenia covidowe przedłużone do 31 października

W nowym projekcie wprowadzono jednak pewne zmiany. Mianowicie przewiduje on m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy naszego kraju. Kwarantanny unikną osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica.

Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia dotychczasowych restrykcji pojawił się na na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Czeka jeszcze na podpis premiera. Zgodnie z założeniem, obecne restrykcje sanitarne zostaną przedłużone do 31 października b.r.

Zasłanianie ust i nosa

Nowe rozporządzenie poszerza również katalog sytuacji, w których nie jest konieczne zasłanianie ust i nosa. Maseczek nie będą musiały nosić osoby, które podczas egzaminów, ubiegają się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.