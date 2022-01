Obniżka VAT-u na żywność, gaz i nawozy. Sejm odrzucił poprawki Senatu

W środowym głosowaniu posłowie odrzucili siedem poprawek Senatu do nowelizowanej ustawy o VAT, która w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. obniża szereg stawek VAT, w tym m.in. na żywność, gaz i nawozy.

VAT na żywność, gaz oraz nawozy zostanie obniżony do zera. Do 5 proc. spadnie VAT na ciepło. Z kolei VAT na paliwa (w tym: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzyna, gaz LPG) będzie wynosił 8 proc. Przegłosowane przepisy są częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Senatorowie w odrzuconych poprawkach chcieli m. in. objęcia stawką 8 proc. VAT także węgla, koksu, olei napędowych używanych do celów opałowych, olei opałowych i innych paliw opałowych, a także gazu LPG wykorzystywanego do celów opałowych.

Sumaryczny spadek wpływów budżetowych spowodowany czasowymi obniżkami VAT-u oszacowano na kwotę ok. 11,6 mld zł. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Źródło: PAP