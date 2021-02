Obcokrajowcy chętnie kupują mieszkania w Polsce. "Nabywcy kierują się głównie atrakcyjnością danego miasta. Cena jest drugorzędna"

PLUS Autostrada Stalexportu: kura znosząca złote jajka i źródło wstydu

Wiele wskazuje na to, że Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A., do której należy spółka zarządzająca płatnym odcinkiem A4, zostanie sprzedana zagranicznemu kontrahentowi. Firma przynosząca co roku dziesiątki milionów czystego zysku, może trafić w nowe ręce wraz z licznymi kontrowersyjnymi przywilejami, budzącymi od lat oburzenie. Dla kierowców może to oznaczać kolejne podwyżki.