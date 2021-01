Obcokrajowcy chcą pracować w Polsce legalnie. "COVID-19 ma jedną nieoczywistą pozytywną konsekwencję"

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na koniec 2020 r. w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym było zarejestrowanych ponad 725 tys. cudzoziemców. Rok wcześniej było ich 651 tys., 11 proc. mniej. Większość z tych osób to pracownicy z Ukrainy, którzy pomimo tego, że zamknięto część gałęzi gospodarki oraz wprowadzono restrykcje, nadal są zainteresowani pracą w Polsce i potrzebni polskim pracodawcom. Takie branże jak m.in. przemysł spożywczy, budowlany, produkcja, logistyka wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu.

- Zarobki to najważniejszy argument dla cudzoziemców, w tym głównie pracowników z Ukrainy, do przyjazdu do Polski do pracy. W aktualnych warunkach to się nie zmieniło, ale do głosu doszły inne kwestie, w tym bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.