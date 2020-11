Obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Szef MON złożył kwiaty przed pomnikiem śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Borys Budka przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku: "Ideały Solidarności są aktualne do teraz"

- Ideały Solidarności są aktualne do teraz, zrobimy wszystko by to o co wówczas walczono, było aktualne. Składając ten symboliczny wieniec pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, chcemy oddać hołd tym, którzy za te wartości walczyli - mówił lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka, który wraz z politykami swojej partii oraz klubu KO złożył wieńce przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności w Gdańsku.