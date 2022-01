Obce wojska wycofają się z Kazachstanu? Prezydent podjął decyzję

Zmanipulowane nagrania, przesłuchanie bez tłumacza, celowe łamanie przepisów. MSZ o kulisach wydalenia z Białorusi polskiej konsul

Nieprawdą jest, że polski obywatel zamierzał uciekać z Białorusi, jak również to, że polscy urzędnicy konsularni mieli go do tego nakłaniać i pomagać –...