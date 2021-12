Obawy o zdrowie bliskich, izolacja, podziały. Jakie będą te święta Bożego Narodzenia?

To już drugie święta w dobie pandemii, czy dzięki temu spędzimy je w lepszej atmosferze? Dzięki doświadczeniu z zeszłego roku będzie nam lżej?

Myślę, że te święta będą lżejsze. Także przez fakt, że przynajmniej część z nas jest zaszczepiona. Rok temu, w zasadzie dopiero pod koniec grudnia zaczęli być szczepieni medycy. Mieliśmy wtedy bardzo wysoki poziom lęku przed zarażeniem, obaw o to, czy uchronimy swoje zdrowie. Chcieliśmy też uchronić służbę zdrowia, która wtedy przeżywała oblężenie. Teraz widzimy po statystykach, że osoby zaszczepione zdecydowanie łagodniej przechodzą COVID, zdecydowanie niższa jest śmiertelność wśród osób zaszczepionych. Choćby z tego względu, chętniej zobaczymy się z rodziną, to może być taki czynnik łagodzący lęk, zwiększający poczucie bezpieczeństwa. Ale możemy zastanowić się też, jak spędziliśmy ten rok między świętami a świętami. W jaki sposób rozwijały się nasze relacje z rodziną? Jak my jako rodzina i bliskie nam osoby, z którymi spędzamy święta, przetrwaliśmy tą pandemię? Jak się wspieraliśmy w tym czasie? Każdy z nas może sobie zrobić taki osobisty “rachunek sumienia” przed spotkaniem przy wigilijnym stole. Ogólnie jednak myślę, że w nieco większym stopniu zaadaptowaliśmy się już do funkcjonowania w tej pandemicznej rzeczywistości.