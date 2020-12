Obama, Bush i Clinton zaszczepią się w świetle kamer na koronawirusa, by zachęcić Amerykanów do pójścia w ich ślady Kazimierz Sikorski

AP/Associated Press/East News

Trzej byli prezydenci USA zdobyli się na szlachetny gest, zapowiadają że zaszczepią się w świetle kamer na Covid-19. Wszystko po to, by zachęcić do tego samego swoich rodaków.