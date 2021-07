Obalamy mity, w które wierzą pijani kierowcy. Zasada jest prosta: piłeś, nie jedź!

Mit numer 1: „To tylko dwa piwa. Czuję się dobrze, mogę prowadzić samochód”. Jak spożycie alkoholu wpływa na kierowcę?

Alkohol jest substancją psychoaktywną, która w znaczący sposób wpływa na ludzki organizm, m.in. spowalniając działanie układu nerwowego. Kierowca będący pod wpływem ma kłopot z prawidłową percepcją bodźców, co może doprowadzić do śmiertelnego niebezpieczeństwa na drodze. Alkohol, nawet w niewielkich ilościach, wpływa na pracę zmysłów, upośledza funkcje poznawcze oraz wydłuża czas reakcji.

Wiele osób uważa, że jeśli po wypiciu alkoholu nie doświadcza widocznych objawów jego działania, np. upojenia czy zatrucia, to wszystko jest w porządku i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wsiąść za kierownicę. Nic bardziej mylnego.

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowca mający zaledwie 0,1 promila we krwi może już doświadczyć problemów z koncentracją, co zdecydowanie zmniejsza bezpieczeństwo na drodze. Wraz ze zwiększającą się ilością promili we krwi, utrudnień i niebezpieczeństw jest coraz więcej.