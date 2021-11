O słuchalności radia w Polsce, czyli nikt nie chce "rozbijać termometru". Rzecz w tym, żeby zacząć jakiegoś używać

Dyskusja o konieczności opracowania nowej, dostosowanej do współczesnego modelu konsumpcji mediów metody badań radia, telewizji czy internetu trwa od kilku lat. Uczestnicy szeroko rozumianego rynku mediów niemal zgodnym chórem mówią, że "obecnie realizowane badania mediów nie są wystarczające". Takie postulaty zgłaszają zarówno media publiczne, społeczne, komercyjne, jak i przedstawiciele rynku internetowego czy reklamowego.

Żaden z podmiotów tej debaty, w tym również Polskie Radio, nie zamierza "rozbijać termometru". W przypadku pomiaru radia chodzi właśnie o to - jeśli trzymać się już tej metafory - żeby do pomiaru temperatury zacząć używać termometru, a nie badać ją za pomocą przyłożenia ręki do czoła. Chodzi zatem o stworzenie w ramach szeroko rozumianego porozumienia tzw. jednoźródłowego badania, które w sposób transparentny, adekwatny do wymogów współczesnego rynku, będzie opisywało konsumpcję mediów w Polsce.