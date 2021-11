O pisarzu przerażonym. „Pułapka” Różewicza w Teatrze Dramatycznym

„Pułapka” bywa przedstawiana jako jedna z najważniejszych sztuk Tadeusza Różewicza. Pochodzi z 1979 roku i wciąż bywa czasem wystawiana w teatrach. Ja ją zapamiętałem choćby z sugestywnej telewizyjnej inscenizacji jego brata Stanisława Różewicza z roku 1990.

Krytycy opisywali ją jako jedno z najważniejszych rozliczeń tego autora z XX wiekiem. Choć trochę jakby mimochodem następuje to rozliczenie, bo znaczna jej część to obrazki ilustrujące różne epizody z życia Franza Kafki – w konwencji normalnego realistycznego teatru psychologiczno-obyczajowego. Tak różnego od wielu innych dramatów autora operującego groteską, absurdem, metaforą, skrótem.

W pułapce człowieczeństwa

W ujęciu Różewicza Kafka jest z jednej strony ofiarą atmosfery w domu autokratycznego ojca-fabrykanta. Z drugiej, pisarzem cierpiącym z powodu niezrozumienia – nie tylko ów ojciec lekceważy jego wizjonerską pisaninę, ale i narzeczona Felice. Z trzeciej - człowiekiem pogrążonym w nieustającej depresji, niezdecydowanym, prześladowanym przez manie erotyczne, dręczącym w związku z tym innych, i to tych którzy go kochają: Felice, jej przyjaciółkę Gretę, także inne, niepokazane kobiety, wciągane w gry z permanentnymi zalecankami i oświadczynami. wreszcie wiernego przyjaciela Maxa. Z czwartej to człowiek chory fizycznie, suchotnik. Choć i ta choroba jawi się jako rodzaj gry ze światem. Do czasu, bo przecież zmarł w wieku 41 lat.