O co chodzi w sporze o ETS? Poseł Janusz Kowalski wyjaśnia

Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, w rozmowie z polskatimes.pl powiedział, że wierzy w to, iż na posiedzeniu Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki, postawi wniosek, który został poparty przez sejmową większość. – To wniosek o zawieszenie unijnego systemu handlu emisjami – mówił.

Polityk wyjaśnił, że „to system, który funkcjonuje od 2005 roku, który ma zmuszać państwa takie jak Polska, do tego, żeby zrezygnowały z węgla, nakładając na energię elektryczną i ciepło pochodzące ze spalania węgla, haracz, parapodatek. – Do emisji CO2 trzeba kupować uprawnienie na giełdach w Lipsku i w Londynie. W związku z tym, że od 2013 roku – to była też jedna z decyzji Tuska, zaakceptowana w 2008 roku – na form Unii Europejskiej, wszystkie te koszty ponoszą firmy, które emitują CO2, zaliczać bezpośrednio do cen swoich produktów i usług – mówił. Poseł wyjaśnił, że „zakup emisji są CO2 wprost zalicza się do np. finalnej ceny ciepła i energii elektrycznej”.