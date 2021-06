Nowych mieszkań zaczyna brakować. W których miastach najbardziej? Co z cenami mieszkań?

Na nowe mieszkania jest tak dużo chętnych, że deweloperzy nie nadążają z budową – alarmuje ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo. W maju 2021 r. liczba mieszkań oddawanych do użytku w największych miastach mocno spadła, co grozi brakiem równowagi na rynku. Żeby sytuację można było uznać za bezpieczną, deweloperzy powinni mieć przynajmniej roczny zapas lokali na sprzedaż. Tymczasem np. w Warszawie nowych mieszkań jest tak mało, że wyprzedałyby się w zaledwie pięć miesięcy.

– Kluczowa dla stabilności rynku mieszkaniowego jest równowaga pomiędzy popytem a podażą. To właśnie ta równowaga przez ostatnie lata zapewniała wzrost polskiej mieszkaniówce. Niestety, wiele wskazuje na to, że właśnie runęła. W Warszawie powinien już głośno zabrzmieć sygnał SOS – przestrzega ekspert GetHome.pl.

Choć deweloperzy budują na potęgę, w maju 2021 r. liczba nowych mieszkań wprowadzanych na rynek spadła we wszystkich 8 analizowanych miastach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach. Do sprzedaży trafiło tylko 1938 lokali, czyli aż o 58 proc. mniej niż w kwietniu. W Katowicach deweloperzy nie oddali do użytku ani jednego lokalu.

Pociesza nieco fakt, że może to być chwilowy przestój – według GUS w większości miast deweloperzy uzyskali w tym roku więcej pozwoleń na budowę niż w poprzednim (w okresie od stycznia do kwietnia). Istnieje więc szansa, że nadrobią zaległości w kolejnych miesiącach, oddając do użytku więcej mieszkań. Wyjątkiem są Warszawa i Wrocław, gdzie pozwoleń uzyskano mniej – w tych miastach (i tak skromna) oferta deweloperów może jeszcze się skurczyć.