Nowy wariant koronawirusa coraz bliżej Polski. Państwa zamykają granice

O wykryciu nowego modelu koronawirusa poinformowano w RPA 24 listopada. Określono go jako wyjątkowo zaraźliwy i groźny, nawet w porównaniu do dotychczasowych wariantów. Omikron wywołał strach na całym świecie, a kolejne państwa rozważają wprowadzenie dodatkowych obostrzeń.

W kolejnych dniach po wykryciu Omikrona w południowej Afryce, zdiagnozowano jego przypadki w kolejnych częściach świata - m. in. w Izraelu, Hongkongu i Australii oraz w kilku państwach europejskich: w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. Są to jak na razie pojedyncze infekcje, jednak potencjał zakaźny tego wariantu określa się jako wysoki. Jeden przypadek wykryto także w Austrii.

Duże prawdopodobieństwo obecności Omikrona ogłoszono także w Holandii, Danii i Czechach.