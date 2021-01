Nowy trener reprezentacji Polski ma swoje za uszami? Miał niedozwoloną klauzulę

- Oczywiście nic takiego wcześniej nie miało miejsca, ale nie jestem w stanie powiedzieć, w jaki sposób doszło do zamieszczenia tego zapisu w kontrakcie. Jest to kwestia, która była poruszana w opiniotwórczych mediach we Francji, więc nie był to wymysł grupki niechętnych Sousie kibiców - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Michał Bojanowski, komentator ligi francuskiej w Canal+.

Ale to nie koniec. Zimą minionego roku Bordeaux ściągnęło Remiego Oudina za 10 mln z Reims. Kto był jego agentem? Hugo Cajuda, czyli agent nowego trenera Biało-Czerwonych. Od tego czasu Cajuda chciał uczestniczyć w każdym transferze klubu, co ewidentnie irytowało zainteresowanych.