Nowy trener Legii debiutuje w ekstraklasie. - Czy ma pan... jaja, panie Gołębiewski? Po meczu z Pogonią poznamy odpowiedź na to pytanie

Czy Marek Gołębiewski, który niespodziewanie zastąpił (zwolnionego zgodnie z oczekiwaniami) Czesława Michniewicza spełnia to kryterium? Biorąc pod uwagę skromne szkoleniowe - ale także nierzucające na kolana to piłkarskie - doświadczenie trenera, dopiero się o tym przekonany. Aby jednak nie było niedomówień, po poniedziałkowej konferencji postanowiłem zweryfikować przytoczony anons. Gołębiewski wszedł akurat do pokoju szkoleniowców rezerw i akademii Legii, z którego jeszcze w tamtym momencie (z przyczyn obiektywnych) nie zdążył się przeprowadzić do gabinetu głównego coacha i … nieco zdębiał, gdy zapytałem:

- Czy ma pan jaja?

Spojrzał nieco podejrzliwie, po czym już niezmieszany - i niespecjalnie wstrząśnięty - odparł:- Proszę się nie martwić o moje cojones. Gdybym nie miał, nie byłoby mnie w pierwszym zespole Legii w takim momencie. Skoro poproszono mnie o pomoc i przystałem na tę prośbę, to oznacza, że naprawdę czuję się na siłach, aby to zrobić. I mam na to pomysł…