Nowy szczep koronawirusa. Europa reaguje na nową mutację. Szczepionka na nią działa? Niektóre kraje zawieszają loty z Wielką Brytanią

Eksperci podkreślają, że wirusy mutują i nie jest to niczym nadzwyczajnym. Sam wirus COVID-19, który obecnie jest wykrywany na świecie, w większości przypadków nie jest tym samym wirusem, który wykryto po raz pierwszy w Wuhan w Chinach. Ciągłe zmiany wirusa są obserwowane przez naukowców.

Dlaczego więc wokół VUI-202012/01 powstało tyle zamieszania i niepokoju? Wszystko przez to, że nowa odmiana ma cechy, których poprzednie nie posiadały. Po pierwsze w szybkim tempie zastępuje inne wersje wirusa. Dodatkowo posiada mutacje, które - jak dowiedziono w badaniach laboratoryjnych - zwiększają zdolność wirusa do zakażania komórek.

W efekcie w europejskich i światowych mediach dominuje przekaz, że nowa wersja koronawirusa rozprzestrzenia się szybciej, niż pozostałe. Stuprocentowego potwierdzenia tej tezy jeszcze nie ma, ale jest ona uznawana za prawdopodobną.

Nowy koronawirus nie jest bardziej śmiertelny

Naukowcy uspokajają, że do tej pory nie dowiedziono, by nowa mutacja koronawirusa powodowała więcej zgonów, niż poprzednie odmiany. Ale śmiertelność to tylko jeden problem - gdyby dowiedziono, że nowa odmiana rozprzestrzenia się szybciej, niż pozostałe, to więcej osób mogłoby potrzebować leczenia w tym samym czasie, co spowodowałoby problemy w szpitalach.