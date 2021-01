Nowy super-zespół w NBA. Harden zadebiutował w Brooklyn Nets.

Mam nadzieję, że to po mnie widać, po moim uśmiechu, czy grze. Jestem podekscytowany – powiedział po swoim debiucie w Brooklyn Nets James Harden.

Przeciwko Orlando Magic (122:115) Harden pokazał swoją wartość zaliczając triple-double – 32 punkty, 12 zbiórek i 14 asyst. To ostatnie jest najlepszym wynikiem zawodnika w koszulce Nets, od kiedy przeprowadzili się na Brooklyn.

– To jest niesamowita organizacja, od góry do dołu. Jedyne co muszę robić to być najlepszym Jamesem Hardenem na parkiecie, a dobre rzeczy same przyjdą – dodał popularny „Brodacz”.

W Brooklynie Harden dołączył do dwóch innych gwiazd ligi – Kevina Duranta i Kyriego Irvinga. Ten z Durantem miał okazję już grać za czasów Oklahomy City Thunder, ale dyrektor sportowy Sam Priesti wymienił go z Houston z przyczyn czysto finansowych.