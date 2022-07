Nowy subwariant koronawirusa w Europie. "Jest tak samo zaraźliwy jak Omikron" OPRAC.: PAP Polska Agencja Prasowa Anna Piotrowska

Nie wiadomo, czy Centaurus powoduje większą śmiertelność, bo nie przeprowadzono jeszcze badań w tym kierunku. Fot. Adam Jastrzębowski/ Polska Press

Służby sanitarne wykryły pierwszy przypadek Centaurusa w Holandii. Do tej pory potwierdzono go w 10 krajach świata. W czym nowy subwariant koronawirusa jest podobny do poprzednich, a co go od nich odróżnia? Czy mamy się czego obawiać?