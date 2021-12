Nowy standard nadawania telewizji. Rząd dopłaci do kupna dekodera OPRAC.: Lidia Lemaniak

W związku ze zmianą związaną z nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej rząd dopłaci do 100 zł do zakupu niezbędnego dekodera. Z badań wynika, że 2,27 mln gospodarstw nie jest jeszcze przystosowana do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.