- Z dumą dołączam do drużyny 4F - napisał Robert Lewandowski pod filmem, który zamieścił w swoich mediach społecznościowych. Na wideo można zobaczyć snajpera Reprezentacji Polski i jest to zapowiedź nadchodzącej kolekcji RL9 x 4F. 4F to polska marka odzieży i akcesoriów sportowych, a wśród jej ambasadorów można wymienić Annę Lewandowską, Kamila Stocha, czy Łukasza Kubota.