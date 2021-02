Nowy sondaż. Zjednoczona opozycja w wyborach uzyskałaby 57 procent głosów. Zdobywając 280 mandatów mogłaby odrzucać prezydenckie weto

Rafał Matyja: Polityka całkowicie zmieniła się jesienią. Teraz widzimy tylko tego skutki

Z przyglądaniem się polityce jest dziś trochę tak, jakbyśmy byli widzami serialu, którzy nagle orientują się, że opuszczenie trzech kolejnych odcinków to w zasadzie żadna strata, bo i tak przez cały ten czas będzie się liczyło tylko to, co stało się pod koniec poprzedniego sezonu. Jesienią. Na ulicach - mówi politolog prof. Rafał Matyja