Nowy rząd Zjednoczonej Prawicy [LISTA]. Mateusz Morawiecki jest rekordzistą - to trzeci jego rząd. Przebił Marka Belkę i Donalda Tuska

Po wielu miesiącach negocjacji, przepychanek a na finiszu prawie stanu wojny i groźbie wcześniejszych wyborów parlamentarnych, udało się Zjednoczonej Prawicy dojść do porozumienia i powstał nowy odchudzony rząd Mateusza Morawieckiego. Czy to odchudzenie usprawni pracę gabinetu, to się okaże za jakiś czas.

Nominacje w Pałacu Prezydenckim nowym ministrom wręczy w poniedziałek, 5 października 2020 r., o godz. 15.00 prezydent Andrzej Duda.