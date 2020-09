Nowy Rolls-Royce Ghost. "Idealnie wpisuje się w potrzeby swoich docelowych klientów" [ZDJĘCIA]

10 lat po premierze pierwszego Ghosta nadszedł moment na zupełnie nowego "Ducha".

Kluczem do ponownego sukcesu (w ciągu ostatnich dziesięciu lat Ghost jest najlepiej sprzedającym się modelem w 116-letniej historii marki) ma być fakt, że był on tworzony na podstawie doświadczeń i potrzeb obecnych i przyszłych właścicieli Ghosta. To odnoszący sukcesy i podróżujący po całym świecie przedsiębiorcy i wizjonerzy biznesu, który wybrali model Ghost jako symbol zdobytej przez siebie pozycji.

Nowy Ghost to najbardziej zaawansowany technologicznie model marki Rolls-Royce, ale jednocześnie tworzony z myślą "im mniej, tym lepiej".

Został zbudowany na nowatorskiej konstrukcji marki Rolls-Royce - sztywnej aluminiowej platformie.

Zupełną nowością jest także napęd - na cztery koła, obie osie są skrętne.

Napędza go flagowy, podwójnie doładowany silnik V12 o pojemności aż 6,75 litra, który generuje 571 KM (maksymalny obrót na poziomie 850 Nm). Dzięki temu nowy Ghost ważący ok. 2,5 tony rozpędza się do pierwszej setki w 4,8 sek. (prędkość maksymalna 250 km/h).