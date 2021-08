Nowy rok szkolny. Piontkowski: Nie będzie obowiązku szczepień w szkołach

Dziś o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gabinetowej, którą zwołał prezydent Andrzej Duda. Dyskusja poświęcona będzie stanowi przygotowań na powrót uczniów do szkół.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, przekazał w poniedziałek na antenie Radia Zet, że szef MEiN Przemysław Czarnek powie prezydentowi m.in. o wytycznych dla szkół dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w pandemii.

Piontkowski przypomniał, że pojawiły się one na początku sierpnia i dyrektorzy mieli kilka tygodni na to, aby „przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w szkołach”. - Nie różnią się one od wytycznych z poprzedniego okresu, dotyczą wietrzenia sal, dezynfekowania rąk i pomieszczeń, noszenia maseczek itd. - wymieniał.