Nowy podatek od laptopów i smartfonów. Polacy mówią „nie”

Zmotywowanie pracownika do pracy to największe wyzwanie dla pracodawców

Wraz z upowszechnieniem się modelu pracy zdalnej pracodawcy stanęli przed nowymi wyzwaniami. Dla co drugiej firmy najtrudniejszym przedsięwzięciem jest zmotywowanie pracowników zdalnych do pracy, a co trzeci przedsiębiorca dostrzega trudności w zarządzaniu zespołem pracującym zdalnie lub hybrydowo.