Nowy Ład: Rząd planuje wydawanie 6 proc. PKB na ochronę zdrowia już w 2023 r. Szykują się podwyżki dla medyków?

Rada Ministrów przyjęła w piątek, 30 lipca 2021 r., ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Jak argumentuje rząd w Polskim Ładzie znalazły się rozwiązania, które znacząco usprawnią działanie służby zdrowia. Rząd chce zwiększyć wysokość środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia. Chodzi o przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. PKB już w 2023 r.

Zmiany dotyczą również określenia ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 r. To pozwoli na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześnianie i modernizację infrastruktury w placówkach opieki zdrowia oraz rozwój nowoczesnych technologii w tym obszarze.