Nowy kandydat PiS na RPO? Może być nim poseł Bartłomiej Wróblewski

Zjednoczona Prawica ma nowego kandydata na rzecznika praw Obywatelskich. Tym razem wybór padł na Bartłomieja Wróblewskiego, kolejnego aktywnego polityka partii rządzącej.

Koalicja rządząca ma do końca tygodnia przedstawić kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak informuje nieoficjalnie RMF FM, będzie nim poseł PiS z Wielkopolski Bartłomiej Wróblewski. Informacje tę częściowo potwierdził wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Kandydaturę PiS na RPO zgłosimy w najbliższym czasie, bardzo możliwe, że to będzie Bartłomiej Wróblewski – przekazał, pytany w Sejmie przez dziennikarzy.

PSL poprze kandydaturę posła PiS? - Skoro zostałem wywołany do tablicy to informuję że skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę że dla wszystkich którzy mnie znają nie jest to specjalne zaskoczenie. Pozdrawiam – oświadczył na Twitterze senator PSL Jan Libicki.

Jednak rzecznik PSL Miłosz Motyka przekazał na antenie TVN24, że ludowcy nie poprą kandydatury Wróblewskiego. - Pomysły, aby to poseł Wróblewski był kandydatem PiS-u na RPO już były i PSL jednoznacznie się temu sprzeciwiał w Sejmie i w Senacie – mówił Motyka. - Konsekwentnie mówimy "nie" takim politycznym kandydaturom. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe będziemy w Sejmie i w Senacie głosowali przeciw - podkreślił.

W tym samym tonie wypowiadał się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Nie ma zgody PSL na to, aby stanowisko RPO objął czynny polityk obozu władzy. Nie gwarantuje on niezależności tego urzędu i nie będzie on stał po stronie obywateli w sporze z silnym, opresyjnym, aparatem rządu PiS – oświadczył w mediach społecznościowych.

Sprawa aborcji O pośle Wróblewskim zrobiło się głośno, gdy w ubiegłym roku stanął na czele grupy parlamentarzystów, którzy w Trybunale Konstytucyjnym złożyli wniosek dotyczący sprawdzenia, czy funkcjonujące wówczas przepisy aborcyjne są zgodne z konstytucją.

W konsekwencji TK orzekł, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Oznaczało to usunięcie z prawa polskiego przepisu, który na to pozwalał.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowodował liczne antyrządowe protesty w wielu miastach Polski, które trwają do dziś.

Zawieszanie w zw. z piątką dla zwierząt We wrześniu 2020 r., Polacy znów usłyszeli o pośle, bowiem wówczas zagłosował on przeciwko piątce dla zwierząt, czyli ustawie firmowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Za nieposłuszeństwo parlamentarzysta na kilka miesięcy został zawieszony w prawach członka partii. Impas ws. RPO Zgodnie z art. 209 ust. 1 Konstytucji, Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. W lutym Senat nie wyraził zgody na powołanie Piotra Wawrzyka (kandydata PiS – red.) na stanowisko RPO. W związku z tym procedura wyboru Rzecznika musi być ponowiona. Sejm z kolei konsekwentnie odrzucał kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, na którą wskazywała opozycja. Ostatecznie Rudzińska-Bluszcz zrezygnowała z kandydowania na RPO.

