Nowy kandydat na RPO. Porozumienie proponuje prof. Marka Konopczyńskiego na rzecznika praw obywatelskich

Nadchodzące wakacje zmobilizowały oszustów oferujących fałszywe certyfikaty o szczepieniach. Antyszczepionkowcy szukają dojścia do lekarzy

W Internecie bez problemu można natrafić na oferty sprzedaży "kolekcjonerskich" zaświadczeń o zaszczepieniu przeciw Covid-19. Również lekarze sygnalizują, że próbują do nich dotrzeć osoby, którym zależy na zdobyciu takiego zaświadczenia. - Dwie osoby do mnie dzwoniły w tej sprawie, ale oczywiście odmówiłem - słyszymy od specjalisty z jednego z gdańskich szpitali. - To kryminał.