Nowy Jork nie pozbędzie się maseczek. Jest decyzja sądu

Spór wokół obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych trwała od wielu tygodni i w końcu trafił do sądów. W poniedziałek sędzia Sądu Najwyższego hrabstwa Nassau na Long Island Thomas Rademaker orzekł, że Hochul nie miała prawa wprowadzić takich restrykcji bez aprobaty parlamentarzystów stanowych. We wtorek uchylił tę decyzję tymczasowo sędzia Robert Miller z sądu apelacyjnego.

Reuters wyjaśnił, że postanowienie sądu apelacyjnego będzie ważne do czasu zakończenia procedury odwoławczej od decyzji Rademakera. Może to potrwać co najmniej do końca tygodnia.

"Ochrona zdrowia nowojorczyków podczas pandemii Covid-19 jest naszym najwyższym priorytetem. Sędzia przychylił się do naszego wniosku o utrzymanie w mocy nowojorskich przepisów dotyczących noszenia maseczek, podczas gdy nasz proces odwoławczy trwa" - napisała na Twitterze prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James.