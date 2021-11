Nowy Jork: burmistrz błaga strażaków ochotników o pomoc, bo zawodowi nie zaszczepili się przeciw Covid

Władze Nowego Jorku błagają o pomoc strażaków-ochotników z Long Island i północnej części stanu Nowy Jork, bo blisko jedna trzecia zawodowych strażaków nie zaszczepiła się przeciwko koronaiwrusowi przed 1 listopada, jak to kazano im zrobić.

Nakaz wydał burmistra Nowego Jorku Bill De Blasio. Apel o pomoc do ochotników burmistrz wysłał drogą elektroniczna do blisko 350 potencjalnych wolontariuszy. W sumie 26 nowojorskich remiz straży pożarnych zostało zmuszonych do zamknięcia po tym, jak strażacy odmówili zaszczepienia się przeciwko Covid.

Remizy, które zostały zamknięte „z powodu braku siły roboczej”, to sześć na Manhattanie, dziewięć na Brooklynie, trzy w Queens, cztery na Bronksie i cztery na Staten Island. De Blasio i komisarz nowojorskiej straży pożarnej Daniel Nigro ostrzegli, że skutki zamknięć mogą zagrozić życiu mieszkańców miasta.